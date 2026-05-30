Çambaşı Yaylası'nda mayıs sonunda kar yağışı etkili oldu. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin metre rakımda bulunan yayla, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar kısa sürede karla kaplanırken, yaylanın yüksek kesimlerinde yoğun sis oluştu. Kar ve sisin oluşturduğu manzara, bölgede kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Mayıs ayının son günlerinde yağan kar, yaylada bulunan vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşlar, mevsim dışı olan yağışı cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ordu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek özellikle yüksek kesimlere çıkacak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

