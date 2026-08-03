Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Spotted Lake, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte büyük bir değişim geçiriyor. Yaz aylarında su seviyesinin düşmesiyle göl yüzeyinde yaklaşık 365 doğal havuz oluşurken, minerallerin yoğunlaşması farklı renklerde benekli bir görünüm ortaya çıkarıyor. 365 DOĞAL HAVUZ OLUŞUYOR Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan buharlaşma nedeniyle gölün su seviyesi önemli ölçüde azalıyor. Geriye kalan doğal havuzlar, göl yüzeyinde dairesel desenler oluşturarak dikkat çekici bir manzara meydana getiriyor. RENKLERİN KAYNAĞI MİNERALLER Spotted Lake'in farklı renklerde görünmesinin nedeni, gölde bulunan yüksek mineral yoğunluğu olarak gösteriliyor. Magnezyum sülfat, kalsiyum, sodyum sülfat, gümüş ve titanyum gibi minerallerin yoğunluğu, havuzların beyaz, sarı, yeşil ve mavi tonlarında görünmesini sağlıyor. Güneş ışığının açısına göre renklerde gün içinde değişim yaşanabiliyor. YERLİ HALK İÇİN KUTSAL KABUL EDİLİYOR Okanagan (Syilx) yerli topluluğu tarafından "Kliluk" adıyla bilinen göl, yüzyıllardır kutsal kabul ediliyor. Tarihi kayıtlarda, yüksek mineral içeriğine sahip suların geçmişte çeşitli tedavi amaçlarıyla kullanıldığı belirtiliyor. BİR DÖNEM MADENCİLİK FAALİYETLERİNE SAHNE OLDU Birinci Dünya Savaşı sırasında gölden çıkarılan minerallerin patlayıcı madde üretiminde kullanıldığı kaydedildi. Bölgede yürütülen madencilik faaliyetlerinin ardından doğal yapının zaman içinde yeniden dengelendiği ifade ediliyor. KORUMA ALTINDA BULUNUYOR Spotted Lake, 2001 yılında koruma altına alındı. Doğal yapının ve bölgenin kültürel değerinin korunması amacıyla ziyaretçilerin göle yaklaşmasına veya göl çevresinde dolaşmasına izin verilmiyor. Bölge yalnızca seyir noktasından izlenebiliyor.

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