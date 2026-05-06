Muğla’nın Marmaris ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bozburun ile Selimiye mahalleleri arasında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Bölgedeki müdahalenin sürdüğü öğrenildi.