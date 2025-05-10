Geçtiğimiz günlerde 20 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, İstanbullulara baharı iliklerine kadar hissettirmişti. Ancak bu hava yerini yeniden kapalı, serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Bugün en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Bu değer, mevsim normallerinin birkaç derece altında.

Kapalı hava, rüzgar ve sağanak yağmur gün boyu etkili olacak. Vatandaşların dışarı çıkarken mont ve şemsiye gibi koruyucu önlemler alması öneriliyor.

HAFTA SONU PLANLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Hafta sonu için piknik, doğa yürüyüşü ya da açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat! Ani hava değişikliği nedeniyle hem sıcaklık düşüyor hem de yağış ihtimali artıyor. Uzmanlar, özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlı bireylerin bu geçiş döneminde hava koşullarına karşı daha tedbirli davranmalarını öneriyor.

İstanbul’da bugün dışarı çıkacaklar için kötü haber: Gökyüzü kapalı, aralıklı sağanak yağışlar gün boyu etkili olacak. Mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek sıcaklıklarla birlikte, en yüksek hava sıcaklığı sadece 16 derece olacak. Montsuz ve şemsiyesiz çıkmamakta fayda var.

23 İL İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle 23 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı yapılan bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması istendi.