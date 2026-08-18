Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos Salı gününe dair son hava tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde termometreler mevsim normallerini gösterirken, birçok kentte aniden bastıran sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise gökyüzü açık ve yağışsız geçecek.

AKDENİZ'DE SSAĞANAK GEÇİŞLERİ

Akdeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek. Özellikle Toroslar mevkii, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Bölgenin öne çıkan kentlerinden Adana ve Antalya'da en yüksek sıcaklık 34 dereceyi bulacak.

İÇ BÖLGELERDE YAĞIŞ HAREKETLİLİĞİ

Doğu Karadeniz geneli ile Ordu, Tokat ve Kastamonu'nun güneyinde yağış geçişleri bekleniyor. Karadeniz’de Trabzon ve Rize 27, Samsun 29, Amasya ise 32 dereceye ulaşacak. İç ve Doğu Anadolu’da ise homojen bir tablo yok: Ankara, Eskişehir ve Konya güneşli bir gün geçirirken; Kayseri'nin doğusu, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Malatya'nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar hakim olacak.

ÜÇ BÖLGE KURU VE GÜNEŞLİ

Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün boyunca yağış beklenmiyor. Büyükşehirlerde termometreler İstanbul’da 29, Ankara’da 30, Bursa’da 32 ve İzmir’de 33 dereceyi gösterecek. Güneydoğu’da ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor; Diyarbakır 35, Şanlıurfa 34, Gaziantep 33 ve Mardin 32 derece civarında seyredecek.

MGM verilerine göre bugün için yayımlanmış özel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kıyılarımızda ve Güneydoğu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.