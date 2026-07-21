Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden Çukurova'da, karpuz hasadı sürüyor. Yaklaşık 125 bin dekarlık alanda üretilen ve bu sezon 800 bin ton rekolte beklenen karpuzun kilogram fiyatı tarlada hasadın başladığı ilk günlerden bu yana 27 TL'den 5 TL'ye kadar geriledi.

Komisyoncular tarafından kamyonlara yüklenip, yurdun dört bir yanına gönderilen karpuzlar, halde 6 TL'ye işlem görürken, market raflarında 17 TL'ye kadar alıcı buluyor. Üreticiler ve komisyoncular, tarladan sofraya uzanan süreçte oluşan yüksek fiyat farkına tepki gösterdi.

'MARKETLER BİZİ MAĞDUR EDİYOR'

Hasadın ilk günlerinden itibaren işlerinin düştüğünü belirten kabzımal Kadir Kaya, "Karpuz hasadının bitmesine yaklaşık 15 gün kaldı. Sezonun ilk dönemlerinde fiyatlar iyiydi. Kum arazilerindeki ilk hasatta kilosunu 25-27 TL'ye aldığımız karpuzu satabiliyorduk.

Ancak şu anda üreticiden 5 TL'ye aldığımız karpuzu 6 TL'ye bile satamıyoruz. Buna rağmen marketlerde karpuzun kilosu 17 TL'ye kadar çıkıyor. Biz ürünlerimizi faturalı satmak zorundayız. Ancak ruhsatsız satıcılar buradan karpuz yükleyip, kamyonetleriyle kayıt dışı satış yapıyor. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Marketler ise kendi üreticilerinden yüksek fiyattan alım yaptığı için bizi mağdur etmeye devam ediyor" dedi.

'SATIŞLAR DURGUN'

Korsan satış yapan kişiler yüzünden mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde de verim kaybı yaşandı. Tam topraktaki ürünlerden verim almaya başlamışken, marketlerin yüksek fiyat politikası ve satışlardaki durgunluk nedeniyle ürünümüzü değerlendiremiyoruz" diye konuştu.