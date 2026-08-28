Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde hava aniden karardı. Kısa süre sonra başlayan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu. Yağışın ardından ilçe genelindeki birçok nokta beyaza büründü. Özellikle Öncül köyü ve çevresinde etkili olan dolunun ardından şiddetli fırtına başladı. Fırtınanın etkisiyle 20’den fazla evin çatısı uçarken, bazı ev ve yapılarda su baskınları meydana geldi. TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ Şiddetli dolu yağışı, ilçedeki ekili tarım arazilerinde de hasara yol açtı. Ürünlerin zarar gördüğü bölgede vatandaşlar yaşanan olumsuzluklarla mücadele ederken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dolu ve fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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