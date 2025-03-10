Harvard Üniversitesi ve Massachusetts General Hospital’da görev yapan psikolog Dr. Alexandra Gold, mevsimsel depresyonun klasik depresyonla aynı belirtilere sahip olduğunu vurguluyor. Gold, “Düşük ruh hali, eskiden keyif alınan aktivitelerden zevk alamama, düşük enerji seviyeleri,” diyerek belirtileri sıralıyor. Kış aylarında ise bu belirtilere aşırı uyuma isteği ve karbonhidrat tüketme eğilimi ekleniyor.
Dr. Gold, gün ışığının ruh hali ve duygu durum dengeleme üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış olumlu etkileri olduğunu belirtiyor ve “Işığa maruz kalma süresi, ruh halimizi düzenleyen serotonin üretimini etkileyebilir” diyor.
Dr. Gold, saat değişimine uyum sağlamakta zorlananlara günlük rutinlerine sadık kalmalarını öneriyor. “Düzenli uyku ve yemek saatleri, vücudun yeni zamana alışmasını kolaylaştırır” diye ekliyor.