Çalışma, Pekin İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi'nden Prof. Zhiyin Duan liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü. Araştırmada geliştirilen "CPF-ECL" adlı özel lifli çatı kaplaması, Pekin'in Yanqing bölgesindeki gerçek ölçekli test binalarında denendi. Elde edilen sonuçlar, sistemin geleneksel metal çatılara göre çok daha yüksek soğutma performansı sağladığını ortaya koydu. Araştırma, Building and Environment dergisinde yayımlandı.

SUYU DEPOLUYOR, ÇATIYI DOĞAL YOLLARLA SOĞUTUYOR

Geliştirilen lif tabakası, yağmur suyu veya dışarıdan verilen suyu gözenekli yapısında depoluyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde su kontrollü şekilde buharlaşıyor ve bu doğal süreç çatının yüzey sıcaklığını düşürüyor. Ayrıca malzeme güneş ışınlarının bir bölümünü yansıtarak çatıda oluşan ısı birikimini de azaltıyor.

Saha testlerinde, ıslak lif tabakası kullanılan çatının dış yüzey sıcaklığının, su püskürtmeli metal çatıya kıyasla 15 dereceye kadar daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sistemin çıplak metal çatılara göre çok daha fazla ısıyı uzaklaştırabildiğini ve sıcak iklimlerde binaların soğutma yükünü önemli ölçüde azaltma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

FARKLI İKLİMLER İÇİN DE TEST EDİLDİ

Araştırma ekibi, saha deneylerinden elde edilen verilerle sayısal bir model geliştirerek sistemi farklı iklim koşullarında da değerlendirdi. Analizler, özellikle sıcak ve yarı nemli bölgelerde lif tabakasının yüksek performans gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, düşük maliyetli selüloz/PET kompozit liflerden üretilen bu sistemin gelecekte hafif yapıların ve sıcak iklime sahip şehirlerin enerji tüketimini azaltabilecek çözümlerden biri olabileceğini belirtiyor.