Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, günlük yaşantımızda pek çok değişikliği beraberinde getiriyor. Ancak bu dönemde sadece kıyafetlerimiz ya da aktivitelerimiz değil, tükettiğimiz gıdaların yapısı da değişiyor. Uzmanlar, sıcak havalarla birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Yüksek sıcaklıklar, gıdaların raf ömürlerini hızla kısaltırken, zararlı mikroorganizmaların üremesi için adeta kusursuz bir zemin hazırlıyor. Özellikle açıkta satılan, doğru sıcaklıkta korunmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden hazırlanan yiyecekler, masum bir akşam yemeğini kabusa dönüştürebiliyor.

SICAK HAVALAR BAKTERİLER İÇİN JET YAKITI GÖREVİ GÖRÜYOR

Gıda güvenliğini tehdit eden en büyük unsur, sıcaklıkla birlikte bakterilerin geometrik olarak, yani çok hızlı bir şekilde çoğalmasıdır. Normal şartlarda buzdolabında güvenle saklanan pek çok gıda, yaz sıcağında dışarıda bırakıldığında birkaç saat içinde milyarlarca bakterinin yuvası haline gelebiliyor. Uzmanlar, bu dönemde özellikle bazı riskli gıda gruplarına karşı ekstra hassas olunması gerektiğini vurguluyor:

Kırmızı ve Beyaz Et: Tavuk, kıyma ve parça etler sıcakta en hızlı bozulan ve ölümcül bakteriler üretebilen besinlerin başında gelir.

Süt ve Süt Ürünleri: Mayonezli mezeler, kremalı pastalar, süt, yoğurt ve peynir çeşitleri ısıya karşı son derece duyarlıdır.

Deniz Ürünleri: Balık ve karides gibi kabuklu deniz canlıları, soğuk zincir kırıldığı andan itibaren hızla toksin üretmeye başlar.

Yıkanmamış Sebze ve Meyveler: Sadece hayvansal gıdalar değil, tarım ilaçları veya kirli sularla temas etmiş, iyi yıkanmamış yeşillikler de ciddi birer zehirlenme kaynağıdır.

VÜCUDUN ALARM SESLERİNE KULAK VERİN

Bozulmuş veya mikrop barındıran bir gıdayı tükettikten birkaç saat sonra vücut sert bir savunma mekanizması başlatır. En sık karşılaşılan ilk belirtiler arasında ani başlayan mide bulantısı, şiddetli kusma, durdurulamayan ishal, kıvrandıran karın ağrıları ve yüksek ateş yer alır.

Uzmanlar, gıda zehirlenmelerinde asıl tehlikenin kusma ve ishal yoluyla yaşanan aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon) olduğunu belirtiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde bu sıvı kaybı, böbrek yetmezliğine kadar uzanan çok daha ağır klinik tablolara yol açabiliyor.

UZMAN TAVSİYESİ OLMADAN İLAÇ KULLANMAYIN

Toplum arasında gıda zehirlenmesi yaşandığında hemen ecza dolabına koşup antibiyotik kullanma eğilimi oldukça yaygındır. Ancak uzmanlar bu uygulamanın çok büyük bir hata olduğu konusunda uyarıyor. Her gıda zehirlenmesi bakteriyel kökenli olmayabilir; bazıları virüslerden veya gıdanın salgıladığı toksinlerden kaynaklanır.

Bilinçsizce kullanılan antibiyotikler, bağırsaktaki dost bakterileri öldürerek ishal sürecini daha da uzatabilir ve vücudun toparlanmasını zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda kendi kendinin doktoru olmak yerine, kaybedilen sıvıyı yerine koymaya çalışmak ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak en doğru adımdır.

YAZ KABUSUNDAN KAÇINMANIN BASİT YOLLARI

Yaz aylarını hastane odalarında geçirmek istemiyorsanız, mutfağınızda ve dışarıda yemek yerken alacağınız birkaç basit önlem hayat kurtarıcı olabilir:

Soğuk Zinciri Korumayın, Yaşatın: Market alışverişi yaparken et ve süt ürünlerini en son reyonlardan alın ve eve gelir gelmez doğrudan buzdolabına yerleştirin. Yiyecekleri oda sıcaklığında asla 1-2 saatten fazla bekletmeyin.

Çiğ ve Pişmiş Gıdaları Ayırın: Pişmemiş tavuk veya eti kestiğiniz tahta ve bıçakla, pişmiş yiyecekleri ya da salata malzemelerini asla temas ettirmeyin. Çapraz bulaşma zehirlenmelerin gizli nedenidir.

Açıkta Satılan Ürünlerden Uzak Durun: Sokak satıcılarında, plajlarda veya açık büfelerde uzun süre sıcakta bekletilen, üzeri açık gıdaları ve sosları tüketmekten kaçının.

Sirke Mucizesinden Yararlanın: Yeşillikleri, sebze ve meyveleri tüketmeden önce bol suyla yıkayın ve bir süre sirkeli suda bekleterek üzerindeki olası parazit ve bakterilerden arındırın.

Etiket Okuma Alışkanlığı Kazanın: Özellikle yaz aylarında son tüketim tarihi yaklaşmış ürünleri alırken iki kez düşünün ve ambalajında şişme, sızma olan konserveleri kesinlikle tüketmeyin.