İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 31,64’tü, bu da yaklaşık 22 puanlık bir düşüş anlamına geliyor.

Uzmanlar, barajdaki bu dramatik gerilemenin yetersiz yağış, yüksek buharlaşma oranları ve artan su tüketiminden kaynaklandığını belirtiyor.

Yaz aylarında nüfusun katlanarak arttığı Çeşme’de su ihtiyacının daha da yükselmesi beklenirken, bu durum endişeleri artırıyor.

Meteoroloji verileri, Ege Bölgesi’nin bu yıl ortalamanın altında yağış aldığını gösteriyor. Uzmanlar, sadece Çeşme’de değil, İzmir genelinde baraj doluluklarının düştüğüne dikkat çekerek, kuraklık tehlikesine karşı uzun vadeli su politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırırken, bölgedeki su sorununun çözümü için acil önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.