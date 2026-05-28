Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı sürerken Aziz Yıldırım neredeyse gittiği her toplantıya kızı Yaz Yıldırım’ı da götürüyor. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaz Yıldırım, kendisine yöneltilen sürpriz bir soruya verdiği yanıtla gündeme oturdu.

'ŞİMDİ BABAM SONRA BEN'

Sohbet toplantısında Avrupa Gazetesi’nin kendisine yönelttiği, "İleride Fenerbahçe’nin kadın başkanı olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Yaz Yıldırım’ın cevabı çok konuşuldu. 12 yaşındaki Yaz Yıldırım, “İnşallah oluruz. Belki 15-20 sene sonra bakarız, hayat bizi nereye götürecek. Şimdi babam, sonra ben” dedi.