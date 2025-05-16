Ebru Yaşar’dan Müzik Dünyasına Güçlü Bir Geri Dönüş

Son dönemde "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görülen Ebru Yaşar, ödül töreninde yaptığı konuşmada yaz aylarına özel iki yeni eserle geri döneceğinin müjdesini vermişti. Sanatçının sözünü verdiği bu iki eser, beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Burak Bulut’tan Duygusal Dokunuş: “Affet”

Ebru Yaşar, genç neslin başarılı ismi Burak Bulut ile daha önce büyük ilgi gören "Kehribar" parçasında da iş birliği yapmıştı. İkilinin yeni düeti "Affet", söz ve müziği Burak Bulut’a ait olup duygu yüklü temasıyla dikkat çekiyor. Şarkı, EY Music, Baş Yapım ve DMC iş birliğiyle müzikseverlerle buluştu.

Şarkının duygu dünyasına değinen Burak Bulut, “Dinleyen herkes kendinden bir şey bulacak. ‘Affet’ bukalemun gibi; her ruh hâline bürünebiliyor. Ebru Hanım yine eşsiz bir yorum kattı. Bizim eserlerimizde insanlara geçen farklı bir büyü olduğuna inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar’dan Solo Güç Gösterisi: “Yıllar Sonra”

Sanatçının EP’deki ikinci şarkısı “Yıllar Sonra”, Ramazan Kızılpınar ile Ebru Yaşar’ın ortak imzasını taşıyor. Duygusal altyapısıyla dikkat çeken bu parça, EY Music etiketiyle dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Ebru Yaşar, “Burak çok içten şarkılar yazıyor ve galiba en güzel eserlerini benimle paylaşıyor,” sözleriyle iş birliğine olan memnuniyetini dile getirirken, yeni şarkılarının da dinleyicinin kalbine dokunacağını vurguladı.

Yaza Renk Katacak İki Güçlü Parça

Türk müziğinde yıllardır kalıcılığını sürdüren ve her projesiyle büyük ilgi gören Ebru Yaşar, “Affet” ve “Yıllar Sonra” ile bir kez daha müzik dünyasının gündemine oturdu.