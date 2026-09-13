Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren 23 şehirde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası yerini sonbahar serinliğine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde 5 ila 7 derece arasında düşmesi ve serin havanın beraberinde kuvvetli yağış getirmesi bekleniyor.

TRAKYA'DAN GELEN YAĞIŞ DALGALAR HALİNDE YAYILACAK

Haftanın son gününde Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan yağışlı hava kütlesi; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacak. Yağışların aynı gün İstanbul ve Kocaeli hattında da etkisini göstermesi beklenirken, çarşamba günü itibarıyla İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kadar geniş bir alana yayılacağı öngörülüyor.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da dün 30 derece seviyelerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 26 dereceye geriledi. Megakentte yarından itibaren yağmurlu ve serin bir hava hakim olacak. Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte termometreler 27 dereceyi gösterirken, İzmir'de bulutlu havanın etkisiyle sıcaklığın 29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.