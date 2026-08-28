Yazar Ali Haydar Haksal, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da 75 yaşında yaşamını yitirdi. CENAZESİ ŞAKİRİN CAMİSİ’NEN KALDIRILACAK Haksal’ın vefat haberi, edebiyat ve basın dünyasında üzüntüyle karşılandı. Yazarın cenaze namazının yarın öğle namazının ardından Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde kılınacağı bildirildi. ÖYKÜ, DENEME VE İNCELEME Öykü, deneme ve inceleme başta olmak üzere farklı türlerde eserler veren Haksal, özellikle modern hayatın insan üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalarıyla tanındı. Yazılarında yalnızlık, yabancılaşma, kişinin kendini arayışı ve gelenekle kurduğu bağ gibi temaları işleyen Haksal, uzun yıllar boyunca edebiyat dünyasının üretken isimleri arasında yer aldı.

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