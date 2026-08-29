Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

Villaya ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona çıkarak içeri girdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, villanın üçüncü katındaki banyoda Murat Koparan başından vurulmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koparan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin villada yaptığı incelemede ise ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Murat Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Koparan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.