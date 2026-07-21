Adı İstanbul’da Eyüpsultan’daki bir tepeye verilen Fransız yazar ve asker Pierre Loti’nin Fransa’daki evi yıllar süren restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Evdeki odalarda İznik çinileri, Osmanlı dönemine ait seramikler, ahşap tavanlar, rahleler, sandukalar, Arapça yazılar ve Türkiye’den götürüldüğü belirtilen çok sayıda tarihi eser bulunuyor.

Osmanlı’ya ait olduğu belirtilen eserlerin korunması takdir toplarken, Türkiye’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu eserlerin kökeni ve envanteri konusunda harekete geçmesi gerektiği tartışılıyor.

Cami adı verilen oda.

Küratör: Türkiye’den getirilen bir çok eser var

Rochefort Müzeleri Küratörü Claude Stefani de, Pierre Loti’nin İstanbul’daki yaşamından ilham alarak Eyüp’teki odasını Fransa’da yeniden tasarladığını, odalarda Türkiye’den getirilen birçok eser bulunduğunu dile getirdi. Fransız devleti ve yerel yönetimler, tarihi yapıyı korumak için milyonlarca 13 milyon Euro’luk restorasyon gerçekleştirirken, akıllara önemli bir soru geliyor: Bu eserlerin kökeni ve Türkiye’den hangi yollarla çıkarıldığı araştırılıyor mu?

Sabun ve kitaplardan oluşan küçük objeler.

Pierre Loti kimdir?

Asıl adı Louis Marie Julien Viaud olan Pierre Loti (1850-1923), Osmanlı kültürüne duyduğu hayranlıkla tanınan Fransız yazar ve deniz subayıdır.

Pierre Loti

1876 yılında görevle geldiği İstanbul’a büyük ilgi duyan Loti, uzun süre Eyüp’te yaşamış ve bu dönemde edindiği izlenimleri başta Aziyade olmak üzere birçok eserine yansıtmıştır. İstanbul’da sık sık vakit geçirdiği kahvehane nedeniyle bugün Eyüpsultan’daki Pierre Loti Tepesi onun adını taşımaktadır. Türkiye’de “Türk dostu” olarak anılan Loti, 1923 yılında Fransa’da hayatını kaybetti.