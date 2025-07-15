Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk kitaplarıyla tanınan yazar Pınar Kür 82 yaşında hayatını kaybetti.
Yekta Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak." dedi.
PINAR KÜR KİMDİR?
Annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.