Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.
Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 327 Nisan Hava Durumu
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 427 Nisan Hava Durumu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 528 Nisan Hava Durumu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu