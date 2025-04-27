Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 327 Nisan Hava Durumu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 427 Nisan Hava Durumu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı - 528 Nisan Hava Durumu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu