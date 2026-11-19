Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yolcu indirip yeni yolcularını almak için durduğu terminalden hareket eden otobüs, firmanın yazıhane duvarına çarptı. Kazada şoför M.G. yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Susurluk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Balıkesir'den İstanbul'a giden 10 HF 027 plakalı otobüsün şoförü M.G., iddiaya göre terminalden hareket ettiği sırada aracı yanlış vitese taktı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüsün yazıhane duvarına çarpması sonucu ön camı kırıldı. Yaralanan M.G., ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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