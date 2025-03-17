Çorum’da bir mühendis proje yazılımındaki açığı bularak binalarda kullanılacak beton ve demir oranını azaltan sistem değişikliği yaptı. Çorum İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı inşaat mühendisi yazılımda hile yaparak inşaatlarda demir ve çimentonun yüzde 25 daha eksik kullanılmasını sağladı. Statik proje veri girişlerindeki oynama ile 200’e yakın bina dikildi. Aynı yöntemi kullanan toplam 6 mühendis tespit edildi.

ALTI MÜHENDİS

Mühendislerden Mustafa Öksüz geçen hafta tutuklandı. Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazarak 6 mühendisin oynama yaptığı verilerle hayata geçirilen projelerin tespit edilmesini istedi.

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB), AKP’li Çorum Belediyesi’nin yazısı üzerine Musafa Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 6 mühendis hakkında soruşturma açtı.

Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, “Biz olsak evimizden alınırdık” dedi.

‘BAŞKAN AKP’Lİ YAPILIRDI’

Çorum Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Tuncay Yılmaz, 5-6 milyon lira verilerek alınan evlerin insanlara ‘mezar’ olabileceği uyarısında bulundu ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Bu olay CHP veya YRP belediyesi olsa evimizden alınıp götürülürdük. Skandalın mühendisi tutuklanmış. Aynı olay CHP’li bir belediyede yaşansa bu mühendisin bağlı olduğu birimin müdürü, ilgili belediye başkan yardımcısı ve belediye başkanı tutuklanırdı. Seçimde CHP Çorum Belediyesini alsaydı şimdi belediye başkanı tutuklanır yerine bir AKP’li meclis üyesi belediye başkanı yapılırdı.”

YALOVA’DA DA VAR

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de aynı yöntemi kullanan 5 mühendis hakkında TMMOB’a yazdı ve konuyu yargıya taşıdı. Başkan Gürel, mühendislerin projeleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne aykırı olarak yaptıklarını tespit etti.