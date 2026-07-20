Kış aylarında veya serin havalarda ayakların üşümesi çoğumuz için sıradan bir durumdur. Ancak her zaman çorapla gezmenize rağmen geçmeyen, özellikle de tek bir ayağınızda yoğunlaşan soğukluk hissi, vücudunuzun size gönderdiği gizli bir imdat çağrısı olabilir. Uzmanlar, hafife alınan bu belirtinin arkasında ciddi kalp ve damar hastalıklarının yatabileceği konusunda uyarıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arslantürk, özellikle Karadeniz gibi nemli ve serin iklimlerde yaşayanlarda bu şikayete sık rastlandığını belirtiyor. Ancak durumun her zaman masum olmadığını vurgulayan Arslantürk, sürekli ve tek taraflı ayak soğukluğunun klinik olarak mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINA DİKKAT

Damar duvarlarında zamanla biriken yağ ve kireç plakları, bacaklara giden kan akışını kısıtlayarak doku hasarlarına yol açabiliyor. Erken evrelerde hiçbir belirti göstermeyen bu sinsi hastalık, ilerledikçe kendini belli etmeye başlıyor. Eğer ayak soğukluğunuza; yürürken baldırda başlayıp dinlenince geçen kramp tarzı ağrılar, ayakta belirgin solukluk, geç iyileşen yaralar veya bacaklardaki kıllarda dökülme gibi renk ve doku değişimleri eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir uzmana görünmek gerekiyor.

MESELE BACAKLARDAN İBARET DEĞİL

Dr. Oğuz Arslantürk’ün dikkat çektiği en kritik nokta ise bu hastalığın sadece bacaklarla sınırlı kalmaması. Bacak damarlarında tıkanıklık veya daralma olan kişilerin kalp ve beyin damarları da büyük risk altında bulunuyor. Yapılan geniş kapsamlı tıbbi araştırmalar, bu hastaların kalp krizi ve inme geçirme riskinin sağlıklı bireylere göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, sorunun sadece lokal bir bacak problemi olarak görülmemesini, tüm kalp ve damar sisteminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguluyor.

DAMAR SAĞLIĞINIZI KOKRUMAK İÇİN TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Dolaşım sisteminizde bir problem olduğundan şüpheleniyorsanız veya damar sağlığınızı korumak istiyorsanız hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Öncelikle gün içinde uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmalı ve düzenli yürüyüşlerle bacaklardaki kan dolaşımını canlandırmalısınız. Damarların büzüşmesine yol açan sigara gibi alışkanlıklardan tamamen uzak durmak ve ayakları sıkan dar ayakkabılar yerine rahat seçimler yapmak da hayati önem taşıyor.

Beslenme tarafında ise hayvansal yağları azaltıp Akdeniz tipi diyetleri benimsemek damar sağlığını doğrudan destekliyor. Özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon veya kolesterol problemi olan kişilerin ayak sağlığını çok daha yakından takip etmesi ve rutin doktor kontrollerini asla aksatmaması gerekiyor.