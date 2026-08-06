Yaz sıcaklarının bastırdığı günlerde canlılık kazanmak veya halsizliği üstünden atmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu enerji içecekleri, sanılanın aksine ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Yüksek sıcaklıklarda vücudun zaten ekstra bir efor sarf ettiğini belirten uzmanlar, bu dönemde tüketilen uyarıcı içeceklerin kalp ve damar sağlığı üzerinde ağır yük oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

SICAK HAVADA BASKI İKİYE KATLANIYOR

Yaz mevsiminde vücudun ısı dengesini koruyabilmek adına kalbin çok daha fazla çalıştığını vurgulayan Dr. Yuriy Gaborets, terleme yoluyla yaşanan mineral, tuz ve su kaybının dehidrasyon riskini artırdığını ifade ediyor. Vücut zaten yüksek sıcaklıkla mücadele ederken tüketilen enerji içecekleri, kardiyovasküler sistemdeki baskıyı ikiye katlıyor.

DERİN YORGUNLUK VE ÇARPINTI YAPIYOR

İçeriğindeki yoğun kafein ve yüksek şeker miktarının vücutta geçici bir enerji hissi yarattığını belirten Gaborets, bu durumu "vücuttan borç almak" olarak nitelendiriyor. İçeceğin etkisi geçtikten sonra çok daha derin bir yorgunluk, uykusuzluk ve çarpıntı tablosunun ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Enerji içeceklerinin ardından hızlı ve düzensiz kalp atışı, aşırı terleme ve titreme, ani tansiyon yükselmesi ve yüksek anksiyete ve halsizlik belirtileri gösteriyor.

‘SU YERİNE ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETMEYİN’

Yapılan en büyük hatalardan birinin susuzluk hissini bu tür içeceklerle karşılamaya çalışmak olduğunu söyleyen Dr. Gaborets, yetişkinler için günlük güvenli kafein sınırının 400 miligram olduğunu hatırlatıyor. Ancak gün içinde tüketilen çay, kahve ve çikolata gibi gıdalarla bu sınırın kolayca aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Sıcak yaz günlerinde en sağlıklı serinleme yönteminin bol su veya maden suyu tüketmek, gölgede kalmak ve vücudu dinlendirmek olduğu vurgulanıyor. Gerçek bir canlılığın kutularda satılamayacağını belirten uzmanlar; kaliteli uyku, dengeli beslenme ve yeterli su tüketiminin en güvenli enerji kaynağı olduğunu hatırlatıyor.