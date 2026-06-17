Uzmanlara göre bu iki meyveyi “hangisi daha sağlıklı?” diye tek bir cevapla ayırmak doğru değil. Çünkü yeşil erik ve kiraz, vücuda farklı alanlarda katkı sağlıyor. Bu nedenle seçim, kişinin ihtiyacına göre değişiyor.

KİLO KONTROLÜNDE YEŞİL ERİK ÖNE ÇIKIYOR

Yeşil erik, düşük kalorili yapısı ve yüksek su oranı sayesinde yaz aylarında hafif bir ara öğün olarak tercih ediliyor. Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini destekleyen erik, özellikle sindirim sistemi yavaş çalışanlar ve kabızlık sorunu yaşayanlar için daha avantajlı görülüyor.

C vitamini açısından da güçlü olan yeşil erik, bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Ekşi tadını veren organik asitler ve vitamin içeriği sayesinde sıcak havalarda ferahlatıcı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kan şekerini hızlı yükseltmemesi de porsiyon kontrolüyle tüketildiğinde eriği daha dengeli bir meyve haline getiriyor.

ÖDEM VE EKLEM SIZILARINDA KİRAZ DİKKAT ÇEKİYOR

Kiraz ise özellikle ödem atmaya yardımcı etkisi ve eklem sızılarıyla ilişkilendirilen ürik asit dengesi üzerindeki rolü nedeniyle öne çıkıyor. Koyu kırmızı rengini veren antosiyaninler, kirazın antioksidan gücünü artırıyor. Bu nedenle kiraz, hücreleri serbest radikallere karşı destekleyen yaz meyveleri arasında gösteriliyor.

Kirazın bir diğer dikkat çeken özelliği ise doğal melatonin içermesi. Bu yönüyle akşam saatlerinde ölçülü tüketilen kirazın uyku düzenine destek olabileceği belirtiliyor. Ancak kiraz, eriğe göre daha fazla doğal şeker içerdiği için özellikle diyabet hastalarının ve insülin direnci olanların porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor.

Genel olarak kilo kontrolü, sindirim ve düşük şeker tercihi söz konusu olduğunda yeşil erik daha avantajlı görülürken; ödem, eklem sızıları, antioksidan desteği ve uyku düzeni açısından kiraz öne çıkıyor. En doğru tercih ise iki meyveyi de ölçülü şekilde tüketmekten geçiyor.