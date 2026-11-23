Havaların soğumasıyla birlikte bahçe ve balkon bitkilerinde büyüme hızı yavaşlarken, uzmanlar bahar hazırlıklarının sanılanın aksine kışın en soğuk günlerinde başladığına dikkat çekiyor. Doğru zamanda yapılan kış budaması, bitkilerin enerjisini gereksiz dallara harcamasını önleyerek ilkbahar ve yaz aylarında çok daha hızlı gelişmesini ve erken çiçeklenmesini sağlıyor. Peyzaj mimarları ve ziraat uzmanları, özellikle aralık ayında budama makasının değmesi gereken 3 temel ağaç ve bitkiyi sıraladı.

GÜLLERDE AŞIRI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINA ALIN

Bahçelerin ve balkonların vazgeçilmezi olan güller, kış uykusuna girdikleri aralık ayında budanmaya en uygun bitkilerin başında geliyor. Uzmanlar, özellikle sarmaşık ve çalı formundaki güllerde kuruyan, hastalıklı veya birbirine sürten dalların bu dönemde kesilmesi gerektiğini belirtiyor. Aralık ayında yapılan sert ve dengeli bir budama, gül köklerinin bahara çok daha güçlü hazırlanmasını sağlarken yaz aylarında çiçek sayısını ve boyutunu gözle görülür şekilde artırıyor.

MEYVE AĞAÇLARINDA GÜNEŞ IŞIĞINI İÇERİ ALIN

Elma, armut ve ayva gibi yaprağını döken yumuşak çekirdekli meyve ağaçları için de aralık ayı kritik bir fırsat sunuyor. Yaprakların tamamen dökülmesiyle birlikte ağacın iskelet yapısı net biçimde ortaya çıktığı için hangi dalların kesileceği çok daha kolay belirleniyor. Ağacın iç kısmına güneş ışığı ve hava girişini engelleyen sık dalların aralık ayında seyreltilmesi, yaz döneminde hem meyve kalitesini yükseltiyor hem de mantar gibi hastalıkların oluşumunu engelliyor.

ASMA VE SARMAŞIKLARDA ENERJİYİ DOĞRU YÖNLENDİRİN

Özellikle üzüm asmaları ve odunsu gövdeye sahip süs sarmaşıkları, ilkbaharda su yürümeye başlamadan önce mutlaka budanması gereken bitkiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bahar aylarına bırakılan budamalarda asmaların öz suyunu kaybederek zayıf düştüğünü vurguluyor. Aralık ayında yapılan budama ise bitkinin tüm besin deposunu köklerde toplamasını sağlayarak havalar ısınır ısınmaz sürgünlerin hızla patlamasına zemin hazırlıyor.

BUDAMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURAL

Ziraat uzmanları, aralık ayında budama yapacak kişilere kesim işlemini mutlaka güneşli ve don olayının yaşanmadığı kuru günlerde gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca kullanılan budama makasının her bitki geçişinde dezenfekte edilmesi, olası mantar ve bakteri enfeksiyonlarının sağlıklı dallara bulaşmasını önleyerek bitkilerin yaza sağlıklı girmesini garantiliyor.