Şubat ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları sert şekilde düşerken, bu durum birçok bitki ve meyve yetiştiricisinin zor günler yaşamasına neden oluyor.



Düzensiz yağışlar sera ve tarlalarda ani sel baskınlarına neden olurken, tonlarca ürün kullanılamaz hale gelebilmekte. Deneyimli botanikçiler, kendi bahçesinde meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan amatör çiftçilere uyarıda bulunarak, şubat ayında yapılacak erken budama işleminin faydalarını açıkladı.



Meyve ve sebzelere biçim vermenin daha kolay olduğu şubat aylarında yapılacak budama, yaz aylarında elde edilecek mahsulün hastalanma riskini de en aza indirir.





İşte bahçe uzmanlarına göre erken budanması gereken 3 meyve ve sebze...



Enginar: Şubat ayında enginarların diplerinde oluşan sürgünleri temizlemek, sağlıklı sebzenin mayıs ayında hızla büyümesine ve erken olgunlaşmasına neden olmakta. Uzmanlar, enginar için çok soğuk şehirlerde yaşayanlara ise erken budama yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Dondurucu soğuklarda sürgünleri budanmış enginarlar zayıf düşerek çürümeye yüz tutabilir.



Elma ve Armut: Türkiye'de en çok tüketilen meyveler arasında yer alan elma ve armut ağaçları da mutlaka şubat ayında erken budama işleminden geçmeli. Yaz gelmeden yapılacak ufak ölçekli budama, kırmızı elmaların daha tatlı ve yeşil elmaların daha ekşi olmasına yardımcı olur.



Ayrıca doğru budama işlemi yapılmış elma ağaçlarından elde edilen mahsullerde çok daha az oranda çürük bulunur.

Domates ve Biber: Her mevsim yetiştirilmesine rağmen özellikle yaz aylarında bollaşan domates, şubat aylarında çoğunlukla fide kaplarında olmakta. Domates ve biberler için nihai budama işlemi mutlaka mayıs ve haziran aylarında yapılmalı. Ancak çiftçiler, hava durumuna göre sürgünlere müdahale ederek domates ve biberlerin yazın daha erken olgunlaşmasına ivme kazandırabilir.









