Beslenme uzmanlarına göre karpuzu birkaç dilim beyaz peynir, bir avuç çiğ kuruyemiş veya yoğurt gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketmek, kan şekerindeki ani yükselişleri sınırlamaya yardımcı olurken daha uzun süre tokluk sağlayabiliyor. Bu sayede özellikle tansiyonunu kontrol altında tutmak isteyenler için daha dengeli bir öğün oluşturulabiliyor.

SİTRÜLİN DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Karpuzun öne çıkan bileşenlerinden biri olan L-sitrülin, vücutta arjinin ve ardından nitrik okside dönüşebilen doğal bir aminoasit olarak biliniyor. Nitrik oksit ise kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan dolaşımını destekleyebiliyor. Bu nedenle karpuzun düzenli ve ölçülü tüketiminin, sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak tansiyon kontrolüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Araştırmalar, sitrülinin yalnızca kırmızı meyve kısmında değil, kabuğa yakın açık renkli bölümde de bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle karpuzun kabuğa yakın beyaz kısmının da tüketilmesi, sitrülin alımını artırabiliyor.

PEYNİRLE BİRLİKTE TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre karpuzun yanında tüketilen beyaz peynir, içerdiği protein ve yağ sayesinde meyvenin doğal şekerinin kana daha yavaş karışmasına yardımcı olabiliyor. Böylece kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçilmesi desteklenirken daha uzun süre tokluk hissi de sağlanabiliyor.

Öte yandan karpuz; potasyum, magnezyum, C vitamini ve likopen açısından da zengin bir meyve olarak öne çıkıyor. Potasyum ve magnezyumun kan basıncının düzenlenmesine destek olduğu, likopenin ise güçlü antioksidan etkisiyle kalp ve damar sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, karpuzun tek başına yüksek tansiyon tedavisinin yerine geçmeyeceğini, diyabet hastalarının ise porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.