Birçok konutta yaz mevsiminde ısıtma sistemleri kapatılmasına rağmen doğal gaz tüketim bedelleri beklenenin üzerinde seyrediyor. Gaz güvenliği uzmanı Patrick Garner’a göre bu durumun temel nedeni, kombilerin sıcak su kullanım modundaki çalışma prensipleri ve gözden kaçan detaylar.

Yaz aylarında gerçekleştirilen her duş, sıcak su musluğunun açılması veya bulaşık yıkama işlemi kombiyi otomatik olarak devreye sokuyor.

Cihazın her çalışma döngüsü kısa sürse de kombinin gövdesi, boruları ve bacası çevreye azımsanmayacak miktarda ısı yayıyor. Bu durum yaz sıcağında ev içindeki genel sıcaklık seviyesini daha da artırırken, sürekli bir gaz tüketimine ve dolayısıyla yüksek faturalara yol açıyor. Isıtma sistemi kapandıktan sonra sıcak su üretimi, evdeki en maliyetli enerji kalemi haline geliyor.

FATURAYI HAFİFLETECEK VE EVİ SERİNLETECEK 3 KRİTİK KOMBİ AYARI

Kombilerin çalışma verimliliğini artırmak, gereksiz ısı yayılımını engellemek ve cepleri rahatlatmak için şu üç temel ayarın kontrol edilmesi öneriliyor:

Sadece sıcak su (Yaz) modunu aktif edin: Cihazın hem ısıtma hem de sıcak su modunda açık bırakılması, ani yaz yağmurları sonrası sıcaklık düşüşlerinde veya termostat hatalarında sistemin istemsizce kaloriferleri devreye sokmasına neden olabilir. Bu yüzden yazın kombi mutlaka sadece sıcak su moduna alınmalıdır.

Sıcak su derecesini optimize edin: Kombi tipi cihazlarda musluk ve duş kullanımı için ideal sıcaklık aralığı 45°C ile 50°C arasıdır. Su sıcaklığının gereğinden yüksek ayarlanması, doğal gaz tüketimini doğrudan tırmandırır. (Önemli İstisna: Evinde sıcak su deposu/boyler bulunan kullanıcıların, bakteri riskini önlemek adına depo su sıcaklığını 60°C'nin altına düşürmemesi gerekir.)

Ön ısıtma (Konfor) modunu kapatın: Kombilerde yer alan ön ısıtma özelliği, musluğa anında sıcak su ulaştırmak için cihazın içinde sürekli olarak bir miktar suyu sıcak tutar. Bu durum, gün boyunca hiç su kullanılmadığında bile kombinin periyodik olarak çalışıp durmasına, dolayısıyla hem eve sıcaklık yayılmasına hem de faturanın şişmesine yol açar. Bu modun kapatılması doğrudan tasarruf sağlar.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİ AZALTACAK DİĞER GÜNLÜK ÖNLEMLER

Kombi ayarlarının yanı sıra günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler de enerji verimliliğine büyük katkı sağlıyor:

Bulaşıkları Toplu Yıkamak: Gün içinde musluğun sık sık kısa süreliğine açılması yerine, bulaşıkların gün sonunda tek seferde yıkanması kombinin sürekli devreye girip gaz harcamasını engeller.

Sızıntıları Onarmak: Damlayan sıcak su musluklarının tamir edilmesi, hem su israfını hem de kombinin gereksiz yere çalışarak doğal gaz faturasını yükseltmesini önler.

Altyapıya Uygun Çözümler Seçmek: Güneş enerjisi yönlendiricileri gibi sistemler yalnızca güneş paneli ve sıcak su kazanı olan konutlar için uygundur; standart kombi sistemlerinde bu tür donanımlar ekstra verim sağlamaz.

Şebekeye bağlı kalmak için ödenen sabit işletme giderleri sebebiyle faturayı tamamen sıfırlamak mümkün olmasa da, bu adımlarla tüketim bedellerinde kayda değer bir düşüş elde edilebilmektedir.