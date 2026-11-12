Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında bulunan Cide ilçesi, yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri oluyor. Özellikle denizi, uzun sahil şeridi ve doğal koylarıyla dikkat çeken ilçe, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Havaların soğuması ve tatilcilerin şehirlerine dönmesiyle sahillerdeki hareketlilik azalırken, yazın kalabalık olan noktalar kış aylarında sessizliğe bürünüyor.

YAZ AYLARINDA NÜFUSU KATLANIYOR

Normal dönemlerde yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Cide, yaz sezonunda çevre illerden ve büyük şehirlerden gelen tatilcilerle yoğunlaşıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan Cidelilerin yaz tatilinde memleketlerine dönmesi, ilçedeki nüfus hareketliliğini artırıyor.

SAHİLLER DOLUP TAŞIYOR

Cide, uzun sahil şeridi ve doğal güzellikleriyle özellikle yaz tatilinde tercih ediliyor. İlçenin en dikkat çeken noktalarından biri olan Gideros Koyu, doğal yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ve ağustos aylarında sahil boyunca yoğunluk yaşanırken plajlar, kafeler ve restoranlar da hareketli günler geçiriyor. Özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı artıyor.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Cide'deki hareketlilik de azalıyor. Okulların açılması ve tatilcilerin yaşadıkları şehirlere dönmesiyle sahillerdeki kalabalık dağılıyor. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan bazı bölgelerde sezonluk işletmeler de kapılarını kapatıyor.

Eylül 2026'da yayımlanan yerel haberde de yaz boyunca on binlerce tatilciyi ağırlayan ilçede sezonun sona ermesiyle sahillerin boşaldığı ve sakinliğin yeniden başladığı aktarıldı.