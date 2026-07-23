Rutubet ve küf sorununu genellikle kış aylarıyla, dinmeyen yağmurlarla ve soğuk duvarlarla eşleştiririz. Ancak yaz aylarının gelişiyle birlikte ev içinde değişen alışkanlıklarımız, aslında yaşam alanlarımızı fark ettirmeden birer nem tuzağına dönüştürebiliyor. Uzmanlar, "yazın rutubet olmaz" algısının büyük bir yanılgı olduğu konusunda hemfikir. Sıcak havalarda yapılan bazı basit günlük hatalar, nemi evin içine hapsederek gizli küf oluşumunu hiç beklemediğimiz anlarda tetikliyor.

SICAK HAVALAR NEM SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Peki, havalar bu kadar sıcakken evimiz neden nem tutuyor? İç mekân yaşam uzmanları, sıcak havanın soğuk havaya kıyasla çok daha fazla su buharı taşıyabildiğini belirtiyor. Yaz aylarında serinlemek için daha sık duş alıyor, "dışarısı zaten sıcak" diyerek çamaşırları içeride kurutuyor ya da yemek pişirirken pencereleri kapalı tutuyoruz. İşte tüm bu alışkanlıklar, dışarı atılamayan buharla birleştiğinde ev içinde bunaltıcı bir ortam yaratıyor ve küf mantarlarına davetiye çıkarıyor.

GARDIROPLARDA BAŞLAYAN SİNSİ KOKU

Yaz aylarında nemin sinsice biriktiği ilk yerlerin başında, genellikle dış cephe duvarlarına yaslanan ve içi tıka basa doldurulan gardıroplar geliyor. Hava dolaşımının tamamen durduğu bu kapalı alanlarda giysiler, havlular ve ayakkabılar nemi adeta bir sünger gibi çekiyor. Küf henüz gözle görülür hale gelmeden önce kendisini dolabı açtığınızda yüzünüze çarpan o ağır kokuyla belli ediyor. Kıyafetlerin elinize hafif nemli gelmesi veya deri çantalarda beliren beyaz lekeler, tehlikenin çoktan başladığını gösteriyor. Uzmanlar bu durumu önlemek için yaz aylarında dolapların aşırı doldurulmamasını ve giysiler arasında mutlaka hava boşlukları bırakılmasını öneriyor.

DUVARA SIFIR MOBİLYALARIN ARKASI TERLİYOR

Benzer bir risk, duvara tamamen sıfırlanacak şekilde yerleştirilen koltuk, yatak ve devasa dolapların arkasında da yaşanıyor. Dış duvarla temas eden bu kör noktalarda hava akımı kesildiğinde duvarlar gizlice "terlemeye" başlıyor. Zamanla duvar kağıtlarında açılma, boyada kabarma veya duvar yüzeyinde beliren küçük siyah noktalar kaçınılmaz hale geliyor. Çözüm ise oldukça basit: Büyük mobilyaları duvardan sadece birkaç santimetre öne çekerek arkalarında küçük hava koridorları yaratmak.

BANYOYA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN

Yazın nem üretim merkezine dönüşen banyo ve çamaşır alanları ise ekstra dikkat gerektiriyor. Duş sonrası banyoda saatlerce kalan buğu, fayans aralarında ve silikon dolgularda siyah lekelere yol açarken, içeride kurutulan çamaşırlar temiz kıyafetlerin bile daha kurumadan bayat kokmasına neden oluyor.

Tüm bu sorunların önüne geçmek için yaz aylarında evi sadece serinletmekle kalmayıp, doğru şekilde havalandırmak büyük önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam serinliğinde pencereleri karşılıklı açarak yaratılacak bir çapraz havalandırma, evinizin nem dengesini koruyarak sizi bu sinsi tehlikeden uzak tutmaya yetiyor.