Yaz aylarında soğuk çorba denince akla gelen geleneksel sınırları tamamen ortadan kaldırın. Anadolu’nun ve Akdeniz’in bin yıllık şifa sırlarını modern bir dokunuşla bir araya getiren, reyhanın o büyüleyici aromasıyla tazeleyen Reyhanlı ve Nohutlu Yoğurt Çorbası, bu yazın mutfaktaki tek hakimi olmaya aday.

Bu çorba sadece anlık bir serinlik hissi vermekle kalmıyor; içeriğindeki taze reyhan sayesinde sindirim sistemini rahatlatıyor, vücuttaki ödemi söküp atıyor ve nemli yaz havalarında yaşanan o kronik halsizliği anında ortadan kaldırıyor.

NEDEN AYRAN AŞI DEĞİL DE BU ÇORBA ŞİFA KAYNAĞI?

Geleneksel soğuk çorbalardan farklı olarak bu tarifi gerçek bir "şifa deposu" yapan şey, içerisindeki benzersiz malzeme uyumu ve aromatik otların gücü:

Reyhan Mucizesi: Reyhan, yaz sıcaklarında stresi azaltan, mideyi yatıştıran ve vücuda doğal bir enerji veren harika bir adaptojendir. Kokusu bile ruhu dinlendirmeye yeter!

Tok Tutan Nohut ve Buğday: Yoğurdun hafifliğini, haşlanmış nohut ve aşurelik buğdayın yüksek lifli yapısıyla birleştiriyoruz. Bu sayede çorba sadece serinletmiyor, saatlerce tok tutuyor.

Sarımsak ve Zeytinyağı Sinerjisi: Çorbanın üzerine gezdirilen soğuk sıkım zeytinyağı ve hafifçe ezilmiş sarımsak, yaz enfeksiyonlarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

İŞTE ADIM ADIM TARİF

Bu çorbayı yapmak o kadar pratik ki, mutfakta saatlerce sıcak ocak başında beklemenize gerek kalmayacak. İşte malzemeler ve adım adım hazırlanışı:

Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı süzme yoğurt (kıvamı daha ipeksi yapar)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday

1 demet taze reyhan (ince kıyılmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Soğuk su ve buz küpleri

Üzeri için: Sızma zeytinyağı, taze nane yaprakları ve pul biber

Zemini Hazırlayın: Derin bir karıştırma kabına süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kıvamı Ayarlayın: Yoğurdun üzerine azar azar soğuk su ekleyerek koyu bir ayran kıvamına getirin.

Şifa Malzemelerini Ekleyin: Haşlanmış nohut ve buğdayı yoğurtlu karışıma ilave edip hafifçe karıştırın.

Reyhan Dokunuşu: İncecik kıydığınız taze reyhanları çorbaya ekleyin. Reyhanın o mor rengi ve muazzam aroması çorbaya geçtiğinde rengin ne kadar iştah açıcı olduğunu göreceksiniz.

Çorbanızı kaselere paylaştırın. İçine birkaç küp buz atın. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirip, taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.