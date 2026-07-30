Yaz aylarında ve kırsal alanlarda sıkça tekrarlanan "Ayakkabınızı silkelemeden giymeyin" uyarısı, uzmanlara göre sadece geleneksel bir önlem değil, ekolojik bir gerçekliğe dayanıyor. Sıcak havalarda korunacak karanlık, nemli ve korunaklı alanlar arayan çeşitli canlılar, kapı önlerinde veya açık alanlarda bırakılan ayakkabıları yuva ve kuluçka alanı olarak kullanıyor.

Bu dönem canlıların üreme, yumurtlama ve en aktif avlanma mevsimidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte böcek, örümcek ve sürüngen popülasyonu tavan yapar.

AYAKKABININ İÇİNE GİRMEYE MEYİLLİ OLAN CANLILAR

Uzmanların ve saha gözlemlerinin aktardığı bilgilere göre, ayakkabıların içine girmeyi tercih eden başlıca canlı grupları ve davranış nedenleri şu şekilde sıralandı:

Akrepler:

Gece aktif olan ve gündüzleri ışıktan kaçan akrepler, serin ve dar alan arayışıyla ayakkabı burunlarına sığınıyor. Canlı doğum yapan bu türler, yavrularını sırtlarında taşıyarak korunaklı ayakkabı içlerinde gizlenebiliyor.

Örümcekler:

Karadul gibi tehlikeli türlerin de aralarında bulunduğu bazı örümcekler, ayakkabıların iç tabanına ve dil altı kıvrımlarına yumurta keselerini yapıştırarak kuluçka alanı oluşturuyor.

Çamur arıları:

Açıkta bırakılan ayakkabıların iç kısımlarına çamurdan tüp şeklinde yuvalar inşa eden bu arılar, yuvaların içine yumurtalarını ve larva besinlerini bırakıp üzerini kapatıyor.

Hamam böcekleri ve gümüş böcekleri:

Ayakkabı dikişleri ve iç kaplamaları, bu böceklerin yumurta kılıflarını bırakmaları için gerekli nemli ortamı sunuyor.

Kertenkele ve yılanlar:

Küçük kertenkele türleri yumurtlamak için, küçük yılanlar ve yavruları ise sıcak günlerde serinlemek amacıyla bot ve çizmelerin içine kıvrılabiliyor.

SAVUNMA RESFLEKSİ RİSK OLUŞTURUYOR

Canlıların ayakkabı içine yerleşmesi tek başına doğrudan bir saldırı nedeni oluşturmazken, ana risk ayağın ayakkabıya sokulduğu anda ortaya çıkıyor. Sıkışan veya yumurta/yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden canlılar, durumu hayati bir tehdit olarak algılayarak sokma veya ısırma eylemi gerçekleştiriyor.

Uzmanlar; özellikle balkonda, kapı önünde, bahçede veya kamp alanlarında dışarıda bırakılan ayakkabıların giyilmeden önce mutlaka ters çevrilerek güçlü bir şekilde silkelenmesini ve giyilmeden önce içinin gözle kontrol edilmesini tavsiye etti.