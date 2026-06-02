Ankara’da yaşayan 65 yaşındaki ev hanımı Mine Y., Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde bulunan ve 1996 yılında inşa edilen bir siteden üç yıl önce yazlık bir villa satın aldı. Nisan ayında komşusunun kendisini araması üzerine, yazlığının kapısına belediye ekiplerince “yapı tatil zaptı” asıldığını öğrendi.

TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE CEZA

Yapılan incelemelerde, ilçe belediyesinin aynı ay içerisinde binanın teras katının imara aykırı olduğu gerekçesiyle site içerisindeki tüm bağımsız bölüm sahiplerine 335 bin lira idari para cezası kestiği ve söz konusu aykırılıkların bir ay içinde giderilmemesi halinde yıkım sürecinin başlatılacağını bildirdiği ortaya çıktı. Site sakinlerinin tamamının benzer yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirlendi.

SATIN ALDIĞI DÖNEMDE MEVCUTTU

Durumu araştıran Mine Y., mimar ve ustalarla görüşmesine rağmen belediyenin talep ettiği düzeltmenin teknik olarak uygulanabilir olmadığını öğrendi. Taşınmazı satın aldığı dönemde yapının mevcut haliyle bulunduğunu ifade eden Mine Y., imara aykırı işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığını belirtti.

YARGI YOLUNA BAŞVURDU

Mine Y., kesilen idari para cezasının ve alınan yıkım kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle yargı yoluna başvurdu.

‘SUÇ VE CEZANIN ŞAHŞİLİĞİ İLKESİNE AYKIRI’

Müvekkilinin villayı bu şekliyle aldığını belirten avukat, "Bu işlem tamamen suç ve cezaların şahsiliği ilkesine de aykırı. Yani bir suçu işleyen o suçla ilgili cezalandırılır. Oysaki müvekkilin tek suçu burayı satın almak. Hiçbir suçu yok. Ne bu para cezasını ödemek onun cezası olmalı ne de bu yıkım kararı. Yani insanlar yazlığına rahatlamaya giderken böyle bir mağduriyet söz konusu. Bu şekliyle satın almış. Yani biz burada bir hukuksuzluk olduğu kanaatinde olduğumuz için de dava açtık. İncelediğimiz kadarıyla, mimarların verdiği görüşlerle burası bu şekliyle yapılmış. Böyle ruhsat alınmış. Dolayısıyla biz de dava açmak zorunda kaldık. 30 yıl önce aynı belediye ruhsat vermiş. 'Ruhsata aykırı' diye bu sefer yıkım kararı verdi. Fakat 30 yıldır bu şekliyle kullanılmış. 30 yıl neden burası hiç denetlenmedi de 30 yıl sonra bu kadar malik perişan edildi. Biz şu an yürütmenin durdurulması talepli bir iptal davası açtık. Müvekkilim ev hanımı. Daha önce eşi vefat etmiş. Bütün hayatı boyunca biriktirdiği parasıyla bir yazlık ev almış. Onda da böyle mağduru olduğu için çok üzüntü içerisinde açıkçası" ifadelerini kullandı.