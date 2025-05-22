Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü’nde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacının kesilmesi isyan ettirdi.

Çam ve pirenlerle kaplı, Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan 30 hektarlık ormanlık alan, mesire yeri olarak 20 yıllığına kiraya verilmek üzere Şubat 2021’de ihaleye çıkarılmıştı. CHP eski Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sosyal medya hesabından ormana iş makinelerinin girdiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

"DALGA GEÇTİLER"

Girgin şunları söyledi: “Marmaris’in Karaca Köyü’nde, Erdoğan’ın Okluk’taki yazlık sarayı yakınlarında, 30 hektarlık alanın ihale edilmesine karşı çıkmıştık. Bu bölge Basra Çamları, arı yatakları açısından zengindir ve içinde çokça piren ormanı barındırmaktadır. Birçok arı yetiştiricisinin burada kovanları bulunmaktadır. ‘Doğamıza, arılarımıza, arıcılarımıza zarar vermeyin’ demiştik. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, demokratik kitle örgütlerinin sürece dahil olmadığı bu ihalelere karşıyız demiştik. Bakanlık dalga geçer gibi ‘dikkat ediyoruz’ şeklinde cevap vermişti. İş makineleriyle bu alana girdiler. Bölge halkı rahatsız. Hepimiz gördük ki ucunda rant olunca, bu iktidarın vicdanı kalmıyor. Karaca’daki çalışma acilen durdurulmalıdır.”

Süleyman Girgin, ayrıca Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i telefonla arayarak çalışmanın durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Mütevazı bir konuttu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için bölgeye yapılan mütevazı Devlet Konuk Evi, 2017’de yıkılmıştı. Yerine 300 odalı yazlık saray inşa edilmişti. Saray için 130 futbol sahası büyüklüğünde bir alan imara açılmıştı. İş makinelerinin girdiği orman yazlık saraya komşu.