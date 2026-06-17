12 Haziran tarihinde Elazığ'ın gözde tatil rotalarından Hazar Gölü kıyısına giden 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek havuza düştü.
Su yüzeyinde çırpınan ve boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı fark eden yakınları, hızla suya atlayarak çocuğu havuzdan çıkardı ve durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük Zeynep Dila'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesi bulunan talihsiz çocuk, ambulansla hızla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda 5 gün boyunca doktorların tüm çabalarına ve yapılan müdahalelere rağmen Zeynep Dila, dün yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Küçük kızın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Dila İzgi'nin cansız bedeni ailesine teslim edildi. Memleketi Diyarbakır'a götürülen küçük kızın cenazesi, Bağlar ilçesinde yer alan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.