Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK maçı öncesinde N'Golo Kante'nin yedekler arasında yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

Kadro tercihine yönelik soruyu yanıtlayan Belözoğlu, sık maç takviminde fiziksel ve taktiksel değişiklikler olabileceğini söyledi. Oyuncularıyla görüştüğünü belirten teknik direktör, kimin oynadığından bağımsız olarak takım bütünlüğünü sağlamanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Belözoğlu, Kante için “Zaten onunla da konuştum. Bizim için olması gereken en iyi ilk 11'le çıkmaya çalıştık. Yedek kulübemiz çok güçlü. Onlara da ihtiyacımız var maçın devamında.” ifadelerini kullandı.