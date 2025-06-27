2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu, oynanan üçüncü maçlarla sona erdi. İngiliz ekibi Manchester City, Camping World Stadyumu'nda oynanan maçta İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 57. dakikada Teun Koopmeiners'ın yerine oyuna dahil olurken, takımının ikinci golünün asistini yaptı.
Manchester City'ye dev maçta galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26. dakikada Pierre Kalulu kendi kalesine, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden ve 75. dakikada Savinho kaydetti. Juventus'un golleri ise 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 84. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City, 9 puanla grubu lider tamamladı. Juventus ise 6 puanla ikinci olarak gruptan çıkan diğer takım oldu.
Grubun diğer maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain, Fas temsilcisi Wydad AC'yi 2-1 mağlup etti.