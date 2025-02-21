AKP’li eski Bakan ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın 1,5 milyon liralık yemek ve seçim masrafı faturasını yerel seçimden 5 gün önce AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesinin ödediği ortaya çıktı. İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, Mecliste faturayı gösterdi. AKP’li Varank, “Bu iftira, paçama tutunup meşhur olmak istiyorlar. Savcılığa gidin. Dokunulmazlığımın kaldırılması için dilekçe vereceğim. İddialarını ispatlayamayan haysiyetsizdir’’ dedi.

Türkoğlu: “Skandalları açıklamaya devam edeceğim. Faturada ‘26 Mart 2024 TBMM 27’nci Dönem Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın Bursa ziyareti, yemek ve ikram masrafları’ yazıyor. 605 ve 863 bin 500 liralık iki fatura toplamda 1,5 milyon lira. Bu faturada AKP seçim çalışmaları var, AKP İl Başkanlığı’na giden paketler var. Varank’ın seçim afişi de var. Faturayı savcılığa vereceğim” dedi.

HÜDA PAR da yemiş, faturayı AKP ödemişti

SÖZCÜ gazetesinin önceki gün sayfasına taşıdığı haberde, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun, Meclis’te bir HÜDA PAR için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği kongre yemeği yer almıştı. 44 bin TL’lik yemek faturasının Bursalılara ödetildiği belirtilmişti.