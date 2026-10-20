Muhalif belediye başkanları gizli tanık beyanları ve delilsiz iddialarla şafak baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanırken, AKP’li başkanlara farklı muamele yapılıyor. Isparta Atabey’de zimmet suçlamasıyla 12’şer yıl hapis istemiyle yargılanacak eski ve mevcut AKP’li belediye başkanları ne gözaltına alındı ne tutuklandı ne de görevden alındı. Mevcut başkan görevini sürdürürken eski başkan da serbestçe dolaşıyor.

AYAKKABI, GÖMLEK

Atabey Belediyesi’nde AKP’li eski ve mevcut başkanlar Tevfik Atasoy ve Serdar Pehlivan dönemlerinde yemek, market, kıyafet, gıda, akaryakıt, ilaç ve kozmetik gibi 476 kişisel harcama belediye kasasından ödendi. Vakko, Karaca ve Lacoste marka kıyafetler, güneş gözlüğü, bilgisayar, tost makinesi, süet ayakkabı, çay makinesi, halı ve moda tasarım ürünlerinin yanı sıra restoran faturaları ve çeşitli illere yapılan gezilerin masrafları da belediyeye yansıtıldı.

Tevfik Atasoy (üstte) 2019’da yüzde 56 oy alıp seçildi. Seçmen bir sonraki seçimde Serdar Pehlivan’a bu kadar cömert davranmadı.

GELENEK HARCAMASI

Başkan Serdar Pehlivan, harcamaların kişisel olmadığını, Ankara’da resmi kurumlar, bürokratlar ve şirketin ticari ilişkide bulunduğu müşteriler için yapıldığını savundu. Pehlivan, bunların “ticari ve sosyal hayatın öngördüğü örf adet gelenek harcaması” olduğunu, şirketin zarara uğramadığını, aksine müşteri memnuniyetinin arttığını öne sürdü. Tevfik Atasoy ise harcamalardan haberi olmadığını belirterek şirketin kredi kartını Pehlivan’ın kullandığını söyledi.

Başkan Serdar Pehlivan kendini “Örf ve adet harcaması” diye savundu.

Zimmetten 12 yıl isteniyor

İki başkan hakkında TCK’nin 247’nci maddesi kapsamında zimmet suçundan 12’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Eylül 2026 tarihli iddianamesinde, belediyeye ait Ertokuş Hazır Beton şirketinin kasasından harcamalar nedeniyle iki başkanın zimmet suçunu işlediği belirtildi.

Başkanlar semirmiş AKP oyları erimiş

Isparta’nın Atabey ilçesinin son nüfus sayımı verilerine göre 6.500 nüfusu bulunuyor. AKP’li Serdar Pehlivan 2024’te yüzde 36.67’lik oyla seçildi. Önceki başkan 2019’da yine AKP’den yüzde 56.6’yla seçilmişti. Seçim sonuçlarına bakıldığında AKP’nin kaybettiği oyların MHP, CHP ve Yeniden Refah’a dağıldığı görülüyor.