İtalya, genelde uygun fiyatlarıyla olmasa da göz alıcı güzelliğiyle bilinir. Bu nedenle bir adam, turistik bir noktada karnını güzelce doyurduktan sonra gelen son derece ucuz hesabı görünce hem şaşırdı hem de diğer turistlere bazı konularda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

TikTok'ta 114 bin takipçiye sahip olan Fernando Massana, uygun fiyatlı yemek tüyolarını paylaştığı bir videoyla gündem oldu. Sicilya'nın Palermo kentindeki yerel bir pazarı ziyaret eden Fernando, sadece 1 euroyla (yaklaşık 46 TL) neler yiyebileceğini test etti.

3.8 milyon izlenmeye ve 382 binden fazla beğeniye ulaşan videoda, toplamda yalnızca 5 euroya (yaklaşık 232 TL) yediği dev ziyafeti takipçileriyle paylaştı.

5 EURO'YA ADETA DÜNYALARI YEDİ

İşte Massana'nın Palermo kentinde 5 euroya yedikleri:

Taze bir mozzarella peyniri topu,

Bir adet sfincione (İtalyan usulü, pizza benzeri bir hamur işi)

El yapımı, bol dolgulu bir arancini (içli kızarmış pirinç topu)

Taze sıkılmış limonata

Tatlı olarak ise içi bol malzemeli, çıtır bir kanoli.

"AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK"

Videoyu izleyen kullanıcılar ise bu kadar düşük bir fiyata bu kadar çok yiyecek alınabilmesine şaşkınlıklarını dile getirdi:

"Danimarka'da 1 euroya ancak bir fırının 10 metre önünde durup derin bir nefes alabilirsin"

"Dublin'de 1 euroya ancak bir mum yakıp yemek için dua edebilirsin."

"Londra'da her bir ürün 5 sterlinden aşağı değil. burada ise tamamı 5'in altında."

"Avrupa'nın geri kalanı bunu yapamaz. Fiyatlar korkunç."

Aslen Sicilyalı olan Fernando, videoda gösteridiği uygun fiyatlı yiyeceklerin her yerde bulunmadığını ve bu gibi yerlerin son derece özel olduğunu belirtti:

"1 euroya yemek yemek genel bir şey değil. Özellikle Palermo'daki Ballaro pazarı ve Catania gibi yerlerde turist tuzaklarına düşmek kolay. Yemek fotoğrafları olan menüler varsa, dikkatli olun. Eğer biri sizi ısrarla içeri çekmeye çalışıyorsa, bu da bir işarettir."

Fernando, gerçek lezzet duraklarının turistik bölgelerden birkaç dakika uzaklıkta olduğunu ve utanmadan fiyat sormanın önemli olduğunu da vurguladı: