"Tari Nomiowa’i", yani "Kaplumbağa Kadınları" adı verilen yedi kişilik grup, geleneksel bilgilerini modern takip yöntemleriyle birleştiriyor. Çalışmanın amacı; yumurtaları sel, yırtıcı hayvanlar, kirlilik ve insanlar tarafından toplanma gibi tehlikelerden koruyarak sarı benekli Amazon nehir kaplumbağalarının hayatta kalma şansını artırmak.

235 YUMURTADAN 208 YAVRU ÇIKTI

Kadınlar üreme döneminde Aguarico Nehri'nin kıyılarını dolaşarak kaplumbağa izlerini ve yuvaları arıyor. Buldukları yumurtaları dikkatlice çıkarırken yuvanın konumu, yumurta sayısı, tarih ve saat gibi bilgileri de dijital bir uygulamayla kayıt altına alıyorlar.

2025-2026 üreme sezonunda toplam 235 yumurta koruma altına alındı. Bunlardan 208'i başarıyla çatladı ve yavrular Mart ile Nisan 2026'da Aguarico Nehri'ne bırakıldı. Böylece koruma altına alınan yumurtaların yaklaşık yüzde 89'undan yavru çıkmış oldu.

Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz nehre bırakılmıyor. Kadınlar küçük kaplumbağalara yaklaşık bir ay boyunca bakıyor; bu süreçte onları manyok, tatlı patates ve taro yapraklarıyla besliyor. Yeterince güçlendikten sonra yavrular doğal yaşam alanlarına geri götürülüyor.

YUMURTALAR BİRDEN FAZLA TEHDİT ALTINDA

Sarı benekli Amazon nehir kaplumbağası, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından “hassas” kategorisinde değerlendiriliyor. Yetişkin kaplumbağaların avlanması ve yumurtalarının toplanmasının yanı sıra nehirlerdeki plastik, petrol ve yakıt kirliliği de tür üzerindeki baskıyı artırıyor.

Artan su seviyeleri yuvaların bulunduğu kıyı alanlarını su altında bırakabilirken yoğun tekne trafiği de nehir kıyılarında aşınmaya neden oluyor. Siekopai kadınları bu nedenle yalnızca yumurtaları taşımakla kalmıyor, kaplumbağaların yuva yaptığı kumsallardaki çöpleri de temizliyor.

Projeye bölgedeki çocuklar da dahil ediliyor. Son yavrular nehre bırakılırken yerel halk ve öğrenciler etkinliklere katıldı; böylece çalışmanın yalnızca mevcut kaplumbağaları koruması değil, gelecek nesillerde de türün korunmasına yönelik farkındalık oluşturması hedefleniyor.