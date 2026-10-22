Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da R4 ve R4+E3 formatlarında düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre yedi ülke, Türkiye’nin girişimiyle ilk kez R4+E3 formatında bir araya gelecek.

R4 grubunda Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan; E3 grubunda ise Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Toplantılarda Filistin meselesi, Hürmüz’deki durum, Yemen’le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Ülkeler arasında önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği ve koordinasyon olanaklarının da görüşülmesi bekleniyor.

Fidan’ın konuşmalarında, bölgesel güvenlik için öncelikle bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye’nin bölgesel sahiplenmeye dayalı iş birliği mekanizmalarını güçlendirmeye öncelik verdiğini belirtecek olan Fidan’ın, ihtilafların birbirini beslemesine ve çatışmaların yeni alanlara yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.

FİLİSTİN VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Bakanlık kaynaklarına göre Fidan’ın, İsrail’in Filistin’deki işgalinin, barış çabalarını sekteye uğratan uzlaşmaz tutumunun ve bölgeye yayılan saldırganlığının Orta Doğu’daki gerilimlerin temel nedeni olduğu yönündeki değerlendirmesini yinelemesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca, devletlerin Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek ve iki devletli çözüm çabalarına zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtmesi öngörülüyor. İsrail’in yasa dışı yerleşimleri genişletmesi ve yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmesi karşısında uluslararası toplumun kararlı tutum sergilemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğine de dikkat çekmesi bekleniyor.

ABD-İRAN İHTİLAFINDA DİPLOMASİ VURGUSU

Fidan’ın, ABD ile İran arasındaki ihtilafın ancak diplomasi ve diyalogla çözülebileceğini vurgulaması planlanıyor. Askeri yöntemlerin kalıcı çözüm sunmadığını, bölgedeki kırılganlıkları tetiklediğini ve daha geniş çaplı çatışma riski taşıdığını ifade etmesi bekleniyor.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin kalıcı biçimde sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından öneminin de Fidan’ın konuşmasında yer alması öngörülüyor. Fidan’ın, Husilerin Suudi Arabistan’da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları karşısında Türkiye’nin bu ülkenin güvenliğine desteğini teyit etmesi ve Mekke Savunma İttifakı’nın dayanışma ve ortak güvenlik anlayışına işaret etmesi bekleniyor.

SURİYE VE KARADENİZ DE GÜNDEMDE

Fidan’ın, R4 ve E3 ülkelerinin Suriye’de istikrar ve refahın güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirtmesi, İsrail’in ise Suriye’yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan eylemlerini sürdürdüğü yönündeki değerlendirmesini paylaşması öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlarında ise Türkiye’nin, savaşın Karadeniz’e yayılmasını önlemek ve sivil can kayıplarını sona erdirmek amacıyla uyarılarını ve çözüm önerilerini taraflara iletmeyi sürdürdüğünü kaydetmesi bekleniyor. Fidan’ın, yoğunlaşan çatışmaların bölgesel güvenlik açısından yarattığı risklere dikkat çekerek Türkiye’nin savaşın diyalog ve diplomasiyle sona erdirilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelemesi öngörülüyor.