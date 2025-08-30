Aydın'da, yediemin deposunda çıkan yangında hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet, kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarında Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken hurdaya ayrılan 5 otomobil ve 30 motosiklet yandı. Alevler, depo yanındaki otları da tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.