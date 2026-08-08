Ordu'nun Fatsa ilçesinde yemek sonrası lokma tatlısı yiyen bir işçi, tatlının soluk borusuna kaçması sonucu ölüm tehlikesi geçirdi. Nefes almakta zorlanan Ersin Diş, mesai arkadaşı Sinan Şahin'in zamanında yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinin ardından lokma tatlısı yiyen Ersin Diş'in bir süre sonra soluk borusu tıkandı.

Nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Diş'e, mesai arkadaşı Sinan Şahin müdahale etti. Şahin, ilk yardım uygulamalarından Heimlich manevrasını yaparak Diş'in boğazına kaçan tatlının çıkmasını sağladı.

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Diş, büyük bir tehlikeyi atlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'Gözüme perde indi'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ersin Diş, lokma tatlısını yedikten kısa süre sonra nefesinin kesildiğini söyledi.

Diş, olay sırasında çevresindeki arkadaşlarına durumunu anlatmakta bile zorlandığını belirterek, "Gözüme perde indi. Çevremde arkadaşlarım var ama onlara 'boğazımda lokma kaldı' diyemiyorum. O esnada ayağa kalkmışım. Ofis arkadaşım Sinan Şahin'e dokundum. O da Heimlich manevrasıyla bizi hayata döndürdü" dedi.

Mesai arkadaşına teşekkür eden Diş, yaşadığı olayın ilk yardımın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de yaşananları saniye saniye kaydetti.