Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin katıldığı günübirlik gezi, dönüş yolunda yaşanan iletişim kopukluğu nedeniyle endişeye neden olmuştu. Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretinin ardından yola çıkan gruptan haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan minibüsün ana yoldan ayrıldıktan sonra yaklaşık 15 kilometre boyunca ilerlediği güzergah görüntülendi. Dron ve GoPro kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, aracın geçtiği yolun büyük bölümünün çamurlu, engebeli ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.

MİNİBÜS ÇAMURA SAPLANARAK HAREKETSİZ KALMIŞ

Görüntülerde, minibüsün çamura saplanması nedeniyle ilerleyemediği ormanlık alan da havadan kaydedildi. Yoğun ağaç örtüsüyle çevrili bölgede mahsur kalan aracın bulunduğu noktanın, ana yoldan oldukça uzakta ve ulaşımı güç bir konumda olduğu dikkat çekti.

Akıncı İHA'lar gece boyunca yer ekiplerine destek oldu

Arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları da kullanıldı.

Havadan çekilen görüntüler, arama ekiplerinin bölgedeki zorlu arazi koşullarında yürüttüğü çalışmanın boyutunu da ortaya koydu. Bu kapsamda Bayraktar'ın 2 İHA'sı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 1 İHA'sı söz konusu güzergahta arama çalışması yaparak 55 ekip ve 204 personelden oluşan yer ekiplerine destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da havadan yapılan arama çalışmalarına ilişkin, "Baykar'a teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Bayraktar iki tane dron gönderdi. Deniz Kuvvetlerimiz de bir dron gönderdi" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, çalışmalara destek veren bakanlıklara ve Bolu halkına da teşekkür etti.