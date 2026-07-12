İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre 1 Temmuz’da akrabalarına ait bahçedeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çiftlerden Ahmet Derin, aynı gün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

EŞİ DE YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

KİRAZ AĞACINDAN NUMUNE ALINDI

Öte yandan, olayın ardından söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla numune alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.