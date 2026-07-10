Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ve üzerinde Kuran-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankart sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Pankart üzerinde yer alan Hûd sûresinin 112. ayeti olan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" sözleri yer alırken, internette dolaşıma sokulan kısa süreli videoda pankartın önüne diğer öğrencilerin 'bilinçli' olarak geçtiği ve bu şekilde pankartın engellendiği öne sürülmüştü.





İstanbul Valisi Davut Gül, pankart önünde durduğu söylenerek hedef gösterilen öğrencilere bir başka ayet olan "İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizleri helak eder misin Allah'ım?" paylaşımı ile hakarete varan ifadeler kullanırken, iddiaları dolaşıma sokan öğrencinin AKP'nin önemli isimleriyle çok sayıda fotoğrafı çıktı.



YEDİTEPE PANKARTÇISI FANATİK AKP'Lİ ÇIKTI



Sahnede müdahale olmaksızın uzun süre boyunca pankartını taşıyan öğrenci, daha sonra pankartına 'müdahale edildiğine' ilişkin iddialarda bulunmuştu.



Yeditepe Üniversitesi'nde taşıdığı pankart ile tartışmalara neden olan ismin, AKP'nin önemli isimleriyle çok sayıda fotoğrafı olduğu öğrenildi.



Öğrencinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.