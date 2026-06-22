Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yeniorman Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.Ö. (21) ile amcası A.Ö. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yeğen A.Ö., yanındaki tabancayı ateşleyerek amcasına vurdu.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Tabancadan çıkan merminin hedefi olan amca A.Ö., ayağından yaralanarak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı amca, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, amcasını silahla yaralayan yeğen A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de silahlı kavganın yaşandığı akaryakıt istasyonunda detaylı bir çalışma yürüttü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.