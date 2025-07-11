Mesaj yağıyor... Cumhuriyet’e kanlı darbe diyen, Cumhuriyet’e çamuriyet diyen Yeliz’i herkes anlattı, bir de sen anlat deniyor. E, sizi kırmayayım.

H

Yeliz’in diploması da Yeliz... TBMM’deki özgeçmişinde “Newport International University davranış bilimleri bölümünü bitirdi” yazıyor. Halbuki, Newport International University para karşılığında internet üzerinden diploma veren bir üniversite, Türkiye’de geçerliliği yok, YÖK denklik vermiyor, hatta YÖK “milleti kandırıyorlar” diye savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuştu, bu üniversitede kayıtlı olanlara askerlik tecili bile verilmiyor, kamu kurumlarında işe girerken diploma olarak kabul edilmiyor. Harvard’a beş basıyor yani!

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“ABD’de üniversite bitirdim” diyor ama, Yeliz’i henüz İngilizce konuşurken gören duyan yok. Ama Türkçesi muhteşem... Sosyal medyada paylaşım yaparken “İnkiliz” diye yazıyor. İngiliz’ceyi “lağum ağızlı İnkiliz seviçileri ayıkamadılar” gibi, cümle içinde bile kullanabiliyor.

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Genel kültürü on numara... “Köln’de Münih’te Bayern’de yaşayan Hans üç bin euro maaş alırken, İstanbul’da yaşayan Hasan iki bin lirayı bulunca göbek atıyor” diyor. Almanya’yı Alman liginden takip ettiği için, Bayern’i şehir zannediyor. Borussia da diyebilirdi, veya Eintracht şehri filan.

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Tarih bilgisi ordinaryüs seviyesinde... “Lozan’da en büyük ihanet halifeliğin kaldırılmasıdır” diyor. Halifeliğin kaldırılması Lozan’dan bir yıl sonra.

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Siyasi analiz yeteneği fevkalade... “Mısır’ı İnkiliz’e CHP verdi” diyor.

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Ekonomik analiz yeteneği harikulade... “Bugün yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarının tek sorumlusu ittihat terakki ve CHP zihniyetidir” diyor.

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“Matematiği benim dedem icat etti, dedemi Romalılar öldürdü, sarhoş Avrupalılar icat yapabilmek için dedemin kütüphanesinden çaldı, benim dedem mühendisliği, uzay bilimini icat etmemiş olsaydı, bu Trump’a mesela New York’ta oturduğu evden git bakkaldan bir sepet bir torba kahvaltılık al gel deseydin, benim dedem matematiği, bu ilmi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu halde, Trump efendi, Macron efendi, git şurdan kahvaltılık al gel kahvaltı yapalım, sonra da hesabı çıkar deseydik, vallahi duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı, gençlere de hep anlatıyorum, köken itibariyle böyledir” diyor... Böylesine entelektüel derinliğe sahip.

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2016 yılıydı galiba, daha yeni milletvekili seçilmişti, bu kadar kaliteli bir milletvekilini siyaset tarihimize kazandıran AKP’ye nankörlük ederek, bu kadar saygın bir devlet adamına karşı terbiyesizlik yaparak, kendisini eleştirme gafletinde bulunmuştum... Derhal basın açıklaması yaparak, ağzımın payını vermişti. Ben de yaptığımdan utanarak, imla hatalarına bile dokunmadan aynen yayınlamıştım.

Bakın şimdi o günleri hatırlayınca gene çok utandım, o yüzden, imla hatalarına bile dokunmadan gene yayınlayayım.

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“Fitnenin SÖZCÜ’sü ‘köpek öldürene’ mahkum Yılmaz özDİL’e... Bu ülkede, tam bir fitnenin SÖZCÜ’sü haline gelmiş, millete ve değerlerine hakaret üretme bataklığına dönmüş gaztenin, fitnenin özDİL’i olmuş Yılmaz özDİL’i bu sefer de bize sarmış. Kimyasal atıkçıların hassasiyetiyle hijyenik eldiven ve kıyafetlerini giyerek mevzuyu ele alırsak, alkolden süngerimsi bir hal almış başın içindeki beyin, normal fonksiyonlarını da icra edemez bir hale pörsümüş. Ülke Tv’de yapmış olduğumuz bir saatten fazla süren programda, 2. Dünya harbinde yerle bir olan, taş taş üstünde kalmayan ve o moloz yığınından ayağa kalkıp dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Almanya’nın (vs Avrupa ülkeleri) geldiği noktayı ve buna karşın zenginliği ile 100 senedir (bir haftalık Kıbrıs çıkartması hariç) doğru dürüst savaş yapmamış Türkiye’mizin daha bir tek yerli bir araba, kendimize ait bir marka üretememiş olmasını ve nedenlerini değerlendirirken verdiğim bir örnek üzerinden, fitnenin SÖZCÜ’sünün özDİL’i yine bir tantana üretmiş. Ulusal parkın Şirinleri de oynaşıp duruyor... Zavallı özDİL ve gibiler, köpek öldürene mahkum olduğu için hepten sıfırlamış. Hem ters, hem de baş aşağı sallanarak gidiyor. Eskiden bakanlık, valilik, belediye imkanlarıyla, milletin parasıyla, patlatıp içtikleri pahalı marka şampanyaları şimdi bulamadıkları için ‘rejim krizi’ yaşıyorlar. Hırsızlık dönemi bittiği için, alkol oranı yüksek ama fiyatı düşük ‘Köpek Öldürene’ mahkum oldular. Bu da ciddi manada tahribat yapıyor tabi. Kalite düşük... Ne anlıyor, ne görüyor, ne de duyuyor. Cumhuriyet’çi pozlarıyla ÇAMURİYET’çilik yapıyor bi idrakler... Yoksa bu kadar kötü ve rezil millet düşmanı bir tarihin üstünde konuşacak bir şey bulmayı bırak, insan içine çıkacak yüz bulamaz normal standartlarda olan insanlar... Şantaj, montaj, dublaj ustası, artizi zanatçısı, bu Ulusal Park’ın, 10. Yılında takılıp kalmış divane plastik plakları, yeni lakaplar üreterek diplerdeki dünyalarında şen olsunlar, şen olsunlar ama kendileriyle çok farklı dünyalarda, ekmeklerini helal yoldan kazanan şoförlere asla bulaşmasınlar! Şoförlük meselesiyle alakalı da onlarca açıklama yapmama rağmen Bu milletin onurlu Şoförlerini ve şoförlük mesleğini aşağılayan alçakların sakinleri şunu iyi bilsinler ki, sonra lağımı patlamış sokağın ıslağından geçmek zorunda kalan şoförün aracının çamurluklarına sıçrayan olursunuz! Ernst ve oğlu Edzard’la zorlanarak da olsa kurduğun duygusal bağı ve buradan icat edebilecek CHP başarısı ancak köpek öldürenle ütülenmiş bir kafanın kerametiyle izhar olur. Bu keramet de sana yakışır, fitnenin özDİL’i... Aksaray’daki Mercedes kamyon fabrikasının kurulmasını sağlayan Turgut Özal’a hiç ilişmedin ki özDİL! Sonra; FİAT var, Renault var, Toyota var, Hyundai var, Honda var ürettiğimiz, senin anladığın ve benim asla bizim olarak kabul etmediğim birçok marka var özDİL’cim. Onları niye unuttun? Yoksa sadece Mercedes’le mi duygusal bir bağın var? Reis’in işi zor, Asrın Lideri olmak kolay değil tabi; taklitçi, montajcı ve köpek öldüren’ci özDİL gibilerin de vatandaşı olduğu bir ülkenin Cumhurbaşkanı! Köpek öldürenin tecavüz ettiği bu kafadan, Alman nerde, biz neredeyiz diye bir muhasebe neticesi çıkacak bir azim, gayret ve milli hırs beklemek zaid olur... O kafa anca Batılının yaptıklarıyla ettikleriyle mutlu olur ve ancak onu taklit etmekle huzur duyar. Bizim Ulusal Park’ın şirinlerine de bu huzur yeter ve artar. En iyisi, siz bize bulaşmadan, Köpek öldüren eşliğinde 10. Yıl marşına devam... İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı”

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Nasıl?

Dört dörtlük değil mi?

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Cumhuriyet ilan edilmesine “kanlı 1923 darbesi” diyen, Cumhuriyet’e “çamuriyet” diyen Yeliz, işte bu.

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Sayın ahalimiz bu arkadaşı o kadar takdir etti ki, bir dönem yetmedi, iki dönem milletvekili seçti. O da yetmedi... TBMM milli eğitim komisyonu üyesi yapıldı, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili yasalara Yeliz yön verdi, o da yetmedi, engin birikiminden faydalanmak için, TBMM kültür komisyonu üyesi yapıldı, o da yetmedi, Bayern Münih’in bizi kıskanması için TBMM dışişleri komisyonu üyesi yapıldı.

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Dolayısıyla, “liyakat” kelimesinin sözlük anlamı olan Yeliz’e karşı terbiyesizlik etmeyi bırakın kardeşim, 10 yıl önce de önermiştim, tekrar edeyim... Hem kendisi, hem de kendisini milletvekili seçen sayın ahalimiz fazlasıyla hak ediyor, TBMM başkanı olsun Yeliz.