Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen 2010 yılında dünya evine girdiği Ali Uğur Akbaş ile 2021'de yollarını ayırmıştı. Geçen aylarda ise Yeşilmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak barıştıklarını duyurmuştu.

Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Yeliz Yeşilmen, feministleri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Mısır tatili sırasında evinde çalışan kadın tarafından soyulan ünlü isim, yanına henüz yardımcı almadığını söyledi. "Ali Bey yardım ediyor mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ali Bey evde oturur, biz kendisine hizmet ederiz. Türk kadınları böyleyiz! Masadaki bardağı bile benden ister, uzanıp almaz."